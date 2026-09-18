Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Profitables Franklin Electric-Investment?
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18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Franklin Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 122,414 Franklin Electric-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 96,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 776,23 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,76 Prozent.
Franklin Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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