NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Franklin Electric-Aktien verdienen können.

Am 10.07.2025 wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,08 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,743 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (101,69 USD), wäre die Investition nun 1 092,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,25 Prozent zugenommen.

Franklin Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at