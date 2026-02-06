NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Franklin Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Franklin Electric-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 73,10 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hat, hat nun 1,368 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 104,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,53 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Franklin Electric belief sich zuletzt auf 4,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at