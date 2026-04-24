NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Franklin Electric-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,062 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 284,98 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 23.04.2026 auf 101,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at