NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Franklin Electric-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Franklin Electric-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,230 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,28 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 30.04.2026 auf 100,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at