NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Franklin Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Franklin Electric-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 38,72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,826 Franklin Electric-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 672,26 USD wert. Mit einer Performance von +167,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Franklin Electric jüngst 4,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at