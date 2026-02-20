Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

Rentables Franklin Electric-Investment? 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 106,00 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94,340 Franklin Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 8 934,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,71 USD belief. Mit einer Performance von -10,65 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

