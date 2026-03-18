FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Rentables FreightCar America-Investment?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden FreightCar America-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,250 FreightCar America-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 8,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 250,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 150,00 Prozent.
Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 152,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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