NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem FreightCar America-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,62 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 779,359 FreightCar America-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 14 056,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,57 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 256,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at