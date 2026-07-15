FreightCar America Aktie

FreightCar America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable FreightCar America-Anlage? 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem FreightCar America-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,62 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 779,359 FreightCar America-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 14 056,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,57 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 256,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FreightCar America Inc.

mehr Nachrichten