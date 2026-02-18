FreightCar America Aktie

FreightCar America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable FreightCar America-Investition? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das FreightCar America-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 3,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 551,020 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 13,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 469,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 234,69 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete FreightCar America eine Marktkapitalisierung von 252,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FreightCar America Inc.

mehr Nachrichten