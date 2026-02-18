NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

FreightCar America Aktie
Vor 3 Jahren wurde das FreightCar America-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 3,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 551,020 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 13,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 469,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 234,69 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete FreightCar America eine Marktkapitalisierung von 252,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
