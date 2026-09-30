FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Langfristige Investition
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das FreightCar America-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 374,532 FreightCar America-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der FreightCar America-Aktie auf 6,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 580,52 USD wert. Damit wäre die Investition 158,05 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 232,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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