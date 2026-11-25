Investoren, die vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades FreightCar America-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FreightCar America-Aktie 2,41 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 41,494 FreightCar America-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 189,21 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 24.11.2026 auf 4,56 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,21 Prozent zugenommen.

FreightCar America wurde am Markt mit 148,26 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at