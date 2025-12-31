FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|FreightCar America-Performance
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 2,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 149,378 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 46 970,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,32 USD belief. Das entspricht einem Plus von 369,71 Prozent.
FreightCar America war somit zuletzt am Markt 221,95 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
|
24.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)