WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren FreightCar America-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 2,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 149,378 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 46 970,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,32 USD belief. Das entspricht einem Plus von 369,71 Prozent.

FreightCar America war somit zuletzt am Markt 221,95 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

