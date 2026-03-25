NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in FreightCar America eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit FreightCar America-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,80 USD wert. Bei einem FreightCar America-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,333 FreightCar America-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.03.2026 1 679,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,06 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 67,92 Prozent.

FreightCar America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 153,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at