NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das FreightCar America-Papier an diesem Tag 12,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,740 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 1 060,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,06 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von FreightCar America belief sich zuletzt auf 246,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
