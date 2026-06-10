NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen FreightCar America-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 37,175 FreightCar America-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.06.2026 309,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,32 USD belief. Mit einer Performance von +209,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 152,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at