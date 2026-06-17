FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|FreightCar America-Anlage
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FreightCar America von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem FreightCar America-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 183,824 FreightCar America-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 615,81 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 16.06.2026 auf 8,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,58 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte FreightCar America einen Börsenwert von 156,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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