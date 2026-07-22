NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das FreightCar America-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das FreightCar America-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,840 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,42 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 53,42 USD entspricht einer negativen Performance von 46,58 Prozent.

FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 244,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at