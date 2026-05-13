NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen FreightCar America-Investment verdienen können.

Am 13.05.2023 wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in FreightCar America-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 424,658 FreightCar America-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 7,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 123,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 171,23 Prozent angezogen.

FreightCar America wurde am Markt mit 160,06 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at