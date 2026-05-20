NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die FreightCar America-Aktie an diesem Tag 5,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,519 FreightCar America-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,81 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 19.05.2026 auf 7,55 USD belief. Das entspricht einem Plus von 39,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte FreightCar America einen Börsenwert von 147,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at