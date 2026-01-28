FreightCar America Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem FreightCar America-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das FreightCar America-Papier an diesem Tag 3,52 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 2 840,909 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 34 147,73 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 27.01.2026 auf 12,02 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241,48 Prozent angezogen.
FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 218,04 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
