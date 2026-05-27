NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades FreightCar America-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das FreightCar America-Papier bei 14,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 69,252 FreightCar America-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 8,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 554,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,53 Prozent gesunken.

FreightCar America wurde am Markt mit 150,51 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at