WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

Lukratives FreightCar America-Investment? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die FreightCar America-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,81 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 5,048 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,51 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 03.02.2026 auf 12,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von FreightCar America belief sich zuletzt auf 227,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu FreightCar America Inc.

Analysen zu FreightCar America Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

FreightCar America Inc. 9,80 1,03% FreightCar America Inc.

