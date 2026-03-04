FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Langfristige Anlage
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,24 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 61,576 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 834,98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,50 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 273,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|FreightCar America Inc.
|11,50
|0,00%