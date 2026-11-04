FreightCar America Aktie

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WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

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Profitables FreightCar America-Investment? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FreightCar America-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 4,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,222 FreightCar America-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,89 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 03.11.2026 auf 4,18 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 135,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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