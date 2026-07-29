FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|Lukratives FreightCar America-Investment?
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine FreightCar America-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 10,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96,993 FreightCar America-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 8,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827,35 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 827,35 USD, was einer negativen Performance von 17,26 Prozent entspricht.
Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 279,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!