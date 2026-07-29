NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine FreightCar America-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die FreightCar America-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 10,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96,993 FreightCar America-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 8,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827,35 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 827,35 USD, was einer negativen Performance von 17,26 Prozent entspricht.

Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 279,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at