NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in FreightCar America-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,98 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 556,174 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 001,11 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 06.01.2026 auf 10,79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete FreightCar America eine Marktkapitalisierung von 208,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at