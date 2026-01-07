FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
|FreightCar America-Investition
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der FreightCar America-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,98 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 556,174 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 001,11 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 06.01.2026 auf 10,79 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39,99 Prozent.
Jüngst verzeichnete FreightCar America eine Marktkapitalisierung von 208,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!