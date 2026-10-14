NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren angefallen

Das FreightCar America-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das FreightCar America-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,321 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 6,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,95 Prozent abgenommen.

FreightCar America wurde am Markt mit 204,24 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at