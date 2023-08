NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Fulton Financial-Investment eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fulton Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Fulton Financial-Aktie bei 12,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investierten, hätten nun 80,257 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2023 auf 13,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 102,73 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,27 Prozent gesteigert.

Der Fulton Financial-Wert an der Börse wurde auf 2,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at