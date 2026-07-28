NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fulton Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Fulton Financial-Anteile an diesem Tag bei 14,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Fulton Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 702,741 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 24,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 146,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,47 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Fulton Financial betrug jüngst 4,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at