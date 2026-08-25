Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Fulton Financial-Investment
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fulton Financial-Aktie bei 12,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fulton Financial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,722 Fulton Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 23,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 82,16 Prozent gleich.
Fulton Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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