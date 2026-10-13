Fulton Financial Aktie

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WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

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Hochrechnung 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Fulton Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.10.2025 wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fulton Financial-Aktie bei 17,66 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,625 Fulton Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 22,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 255,38 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25,54 Prozent.

Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 4,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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