NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fulton Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fulton Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Fulton Financial-Anteile betrug an diesem Tag 13,80 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hat, hat nun 72,464 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fulton Financial-Aktie auf 24,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 739,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,99 Prozent vermehrt.

Fulton Financial wurde am Markt mit 4,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at