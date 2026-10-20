Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Profitabler Fulton Financial-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fulton Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Fulton Financial-Anteile an diesem Tag 12,07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 828,500 Fulton Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 367,85 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 19.10.2026 auf 22,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,68 Prozent gesteigert.
Am Markt war Fulton Financial jüngst 4,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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