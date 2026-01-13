NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fulton Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,84 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 59,382 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 1 160,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,03 Prozent zugenommen.

Fulton Financial wurde am Markt mit 3,56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at