Fulton Financial Aktie

Fulton Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Fulton Financial-Investment? 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,57 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,931 Fulton Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 1 115,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fulton Financial Corp.

mehr Nachrichten