Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Rentables Fulton Financial-Investment?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,57 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,931 Fulton Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 1 115,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,53 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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