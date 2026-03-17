NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,57 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,931 Fulton Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 1 115,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at