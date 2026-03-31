NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fulton Financial gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fulton Financial-Anteile betrug an diesem Tag 18,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,528 Fulton Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fulton Financial-Papiers auf 19,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,68 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 108,68 USD entspricht einer Performance von +8,68 Prozent.

Am Markt war Fulton Financial jüngst 3,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at