Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|Fulton Financial-Investition im Blick
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fulton Financial-Anteile betrug an diesem Tag 18,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,528 Fulton Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fulton Financial-Papiers auf 19,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,68 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 108,68 USD entspricht einer Performance von +8,68 Prozent.
Am Markt war Fulton Financial jüngst 3,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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