Fulton Financial Aktie

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WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

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Fulton Financial-Performance im Blick 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Fulton Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Fulton Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,347 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 21,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 300,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,09 Prozent erhöht.

Fulton Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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