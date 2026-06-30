NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Fulton Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.06.2023 wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fulton Financial-Papier an diesem Tag bei 11,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 83,893 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 24,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 026,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 102,60 Prozent vermehrt.

Fulton Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at