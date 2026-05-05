NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fulton Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,47 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Fulton Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 955,110 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 21,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 248,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102,48 Prozent.

Fulton Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at