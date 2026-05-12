NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,98 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,889 Fulton Financial-Aktien. Die gehaltenen Fulton Financial-Papiere wären am 11.05.2026 124,26 USD wert, da der Schlussstand 21,10 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,26 Prozent gesteigert.

Fulton Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at