Fulton Financial Aktie

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WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

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Lohnendes Fulton Financial-Investment? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Fulton Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fulton Financial-Papier an diesem Tag bei 15,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,262 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 148,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,40 Prozent angezogen.

Fulton Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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