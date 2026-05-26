NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,16 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hat, hat nun 582,751 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fulton Financial-Aktie auf 21,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 494,17 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 24,94 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at