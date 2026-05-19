NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fulton Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Fulton Financial-Aktie bei 13,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 73,584 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 540,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,08 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Fulton Financial eine Marktkapitalisierung von 3,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at