NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fulton Financial von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Fulton Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 14,38 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 695,410 Fulton Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 759,39 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Papiers am 04.09.2026 auf 24,10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,59 Prozent gesteigert.

Fulton Financial war somit zuletzt am Markt 4,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at