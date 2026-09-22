Fulton Financial Aktie

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WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

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Performance unter der Lupe 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fulton Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fulton Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 82,237 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 23,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 914,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,45 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Fulton Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 4,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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