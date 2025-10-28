NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Fulton Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,49 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,533 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,21 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 27.10.2025 auf 17,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 71,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Fulton Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

