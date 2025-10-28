Fulton Financial Aktie

Fulton Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922244 / ISIN: US3602711000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Fulton Financial-Performance im Blick 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Fulton Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,49 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,533 Fulton Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,21 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 27.10.2025 auf 17,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 71,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Fulton Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fulton Financial Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Fulton Financial Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fulton Financial Corp. 17,49 -0,11% Fulton Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen