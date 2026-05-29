NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fulton Financial-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,73 USD beschlossen. Damit wurde die Fulton Financial-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,80 Prozent aufgestockt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Fulton Financial beträgt 141,21 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 7,22 Prozent angehoben.

Veränderung der Fulton Financial-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Fulton Financial-Papier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 21,57 USD. Die Fulton Financial-Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,78 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,58 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Fulton Financial via NASDAQ 24,04 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 45,77 Prozent besser entwickelt als der Fulton Financial-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Fulton Financial

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,76 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,51 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten der Fulton Financial-Aktie

Fulton Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 4,128 Mrd. USD. Fulton Financial verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,29. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Fulton Financial auf 1,894 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 2,08 USD aus.

Redaktion finanzen.at