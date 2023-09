NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Garmin eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Garmin-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Garmin-Anteile an diesem Tag 85,46 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,701 Garmin-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.09.2023 auf 106,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 245,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,54 Prozent angezogen.

Der Garmin-Wert an der Börse wurde auf 20,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at