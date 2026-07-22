NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Garmin-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Garmin-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 227,71 USD. Bei einem Garmin-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,916 Garmin-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Garmin-Papiers auf 236,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 392,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,93 Prozent vermehrt.

Garmin war somit zuletzt am Markt 47,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at